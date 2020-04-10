В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В Москве умерли ещё восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

Отмечается, что трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. 

Среди умерших — пациенты от 39 до 84 лет.

Число скончавшихся от коронавируса в Москве составило 58.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить