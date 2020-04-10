В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
Отмечается, что трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом.
Среди умерших — пациенты от 39 до 84 лет.
Число скончавшихся от коронавируса в Москве составило 58.
Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.