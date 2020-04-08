В Москве парковку сделают бесплатной для медиков

Московский департамент транспорта заявил, что в столице парковку сделают бесплатной для медицинских работников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал департамента.

«Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — говорится в заявлении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что братья-художники Илья и Максим Демченко в благодарность медикам, которые борются с пандемией коронавируса, создали 30-метровое граффити в виде сердца с надписью «Спасибо» вблизи подмосковного Подольска.