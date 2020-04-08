В Подмосковье художники создали 30-метровое граффити в благодарность врачам

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Братья-художники Илья и Максим Демченко в благодарность медикам, которые борются с пандемией коронавируса, создали 30-метровое граффити в виде сердца с надписью «Спасибо» вблизи подмосковного Подольска.
В Подмосковье художники создали 30-метровое граффити в благодарность врачам
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», работу художников видно с высоты птичьего полёта.

«Друзья, вам, может, кажется, что это мелочь. Но врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше и ваше спасибо», — призвали братья.

Илья и Максим также признались, что их вдохновили многочисленные флешмобы, распространившиеся в разных странах с началом эпидемии коронавируса. 

Отмечается, что всего на выполнение надписи у авторов ушло 35 литров краски.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открылась онлайн-выставка «Вирусу — бой! Победа близко».

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