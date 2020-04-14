В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусом
«Восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Хакасии. Все заболевшие госпитализированы, состояние пациентов удовлетворительное. Круг контактных лиц устанавливается», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в регионе зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19, три пациента с коронавирусом выздоровели.
Ранее стало известно о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Саяногорске в Республике Хакасия в связи с пандемией коронавирусной инфекции.