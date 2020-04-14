В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусом

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В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального информационного портала о вирусе.

«Восемь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Хакасии. Все заболевшие госпитализированы, состояние пациентов удовлетворительное. Круг контактных лиц устанавливается», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19, три пациента с коронавирусом выздоровели.

Ранее стало известно о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Саяногорске в Республике Хакасия в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

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