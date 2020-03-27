Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

Председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов до 29 марта будет находиться на самоизоляции из-за того, что летел в одном самолёте с женщиной, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019.

globallookpress.com

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус», — написал Коновалов в своём Instagram. Глава республики уточнил, что прошёл обследование на наличие коронавируса, которое дало отрицательный результат. После этого Коновалов ушёл на самоизоляцию до воскресенья, 29 марта. «Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он. Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, диагноз поставлен в 18 регионах страны.