В Москве умерли 13 человек с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 13 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двустороняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания, среди которых хронический бронхит, гипертония и кардиосклероз.

Ранее сообщалось, что общее число жертв COVID-19 в России увеличилось до 148.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.