В Москве умерли 13 человек с коронавирусом
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«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двустороняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания, среди которых хронический бронхит, гипертония и кардиосклероз.
Ранее сообщалось, что общее число жертв COVID-19 в России увеличилось до 148.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.