В МЧС оценили радиационный фон в Брянской области на фоне пожара в ЧАЭС

Главное управление МЧС по Брянской области оценила радиационный фон в регионе из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины.

«Ближайший пожар — в 190 км от Брянской области, радиоактивный фон в норме, никаких изменений нет, мониторится круглосуточно, каждые 15 минут данные с датчиков приходят к нам в центр мониторинга», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.

Отмечается, что от жителей приграничных районов области не поступало какой-либо информации об изменении ситуации.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. По факту возгорания украинская полиция возбудила уголовное дело.

Также сообщалось, что спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 13 апреля сообщалось, что верховые пожары наблюдаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.