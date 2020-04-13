В Челябинской области рассказали о доплатах для медиков

В Челябинской области рассказали о доплатах для медработников.

«Решением президента России Владимира Путина установлен перечень лиц, которые напрямую работают с больными коронавирусом. В регион на выплаты этой категории медиков уже поступило 128 млн рублей, 13 апреля поступит ещё 216 млн рублей из федерального бюджета», — цитирует URA.RU первого вице-губернатора Ирину Гехт.

По её словам, губернатор Алексей Текслер принял решение установить доплаты медикам, которые в этот список не попадают.

Также стало известно, что Калининградская область получит 75 млн рублей на дополнительные выплаты медработникам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом информирует «Янтарный край».

Ранее сообщалось, что правительство выделило Роспотребнадзору более 803 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам, работающим в условиях распространения коронавирусной инфекции.