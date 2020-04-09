Кабмин выделил 803 млн рублей на выплаты сотрудникам Роспотребнадзора

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Правительство выделило Роспотребнадзору более 803 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам, работающим в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Кабмин выделил 803 млн рублей на выплаты сотрудникам Роспотребнадзора
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году Роспотребнадзору из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России в 2020 году, в размере 803 777,1 тыс. рублей», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с губернаторами предложил установить выплаты специалистам, которые работают с больными COVID-19.

Для врачей, работающих с пациентами, предполагается доплата в размере 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

Врачи скорой помощи получат выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей.

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