Вирусолог оценил необходимость ношения медицинских масок

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил необходимость ношения медицинских масок.
Вирусолог оценил необходимость ношения медицинских масок
  • РИА Новости

«Маску обязательно носить, когда вы на улице сталкиваетесь с чужими людьми. Внутри квартиры, когда рядом ваши родственники и вы уже с ними обменялись, чем могли, вряд ли имеет значение ношение маски», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, для защиты от коронавируса недостаточно носить маску. Как пояснил эксперт, инфекция может быть на поверхностях, поэтому важно постоянно соблюдать правила гигиены — мыть руки, обрабатывать их дезинфектантом.

Ранее Альштейн в беседе с НСН оценил сценарии развития эпидемии коронавируса.

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