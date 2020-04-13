Вирусолог оценил необходимость ношения медицинских масок

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил необходимость ношения медицинских масок.

«Маску обязательно носить, когда вы на улице сталкиваетесь с чужими людьми. Внутри квартиры, когда рядом ваши родственники и вы уже с ними обменялись, чем могли, вряд ли имеет значение ношение маски», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, для защиты от коронавируса недостаточно носить маску. Как пояснил эксперт, инфекция может быть на поверхностях, поэтому важно постоянно соблюдать правила гигиены — мыть руки, обрабатывать их дезинфектантом.

Ранее Альштейн в беседе с НСН оценил сценарии развития эпидемии коронавируса.