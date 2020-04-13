Вирусолог оценил сценарии развития эпидемии коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

«Текущего периода самоизоляции — двух циклов по 14 дней — достаточно, чтобы сказать, по какому пути идёт эпидемия. Если разрастается, значит меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдёт на снижение — значит, всё правильно, необходимо продолжать такой карантин. Только к концу апреля мы поймём, как у нас идёт развитие эпидемии», — пояснил вирусолог в беседе с НСН.

Он добавил, что в настоящее время страна ждёт пика, но пока его признаков не наблюдается.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в беседе с kp.ru дал прогноз относительно вероятности исчезновения коронавируса.