Иммунолог оценила пользу лимона и чеснока

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина оценила пользу лимона и чеснока.

В беседе с ФАН она заявила, что такие продукты целесообразно вводить в диету в умеренных количествах.

«Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. За исключением того, что фитонциды — ещё в 1930-х годах проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определённым бактерицидным действием», — сказала Логина.

По её словам, в основном речь идёт именно о бактерицидном действии, а не о повышении иммунитета.

Эксперт также отметила, что отсутствие некоторых микроэлементов и витаминов может неблагоприятно влиять на реакции организма, в том числе на иммунологическую реактивность, за счёт нарушения обменных процессов.

«Поэтому один из факторов, которые мы рекомендуем для укрепления естественного, врождённого иммунитета и адаптивного иммунитета, — это рациональное питание», — пояснила она.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.