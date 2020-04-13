В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев
- РИА Новости
«И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев. Министерство здравоохранения — сегодня мы достигли по Москве больше 80% достоверных результатов», — приводит ТАСС её слова.
Также Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус.