В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве на 98% верно определяют коронавирусную инфекцию COVID-19.

«И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев. Министерство здравоохранения — сегодня мы достигли по Москве больше 80% достоверных результатов», — приводит ТАСС её слова.

Также Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус.