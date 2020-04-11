В Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки

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В Москве ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в своём Twitter заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Он отметил, что первую нагрузку из-за коронавируса в Москве приняли на себя лаборатории Роспотребнадзора, они делали около 3 тыс. тестов в сутки.

«Поэтому мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тыс. тестов», — сказал Собянин.

Также он заявил, что поставлена задача проводить тестирование на коронавирус «как можно быстрее, в течение 24 часов».

Ранее сообщалось, что в Москве 40 поликлиник перепрофилируют в центры диагностики коронавируса.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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