В Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки
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- РИА Новости
Он отметил, что первую нагрузку из-за коронавируса в Москве приняли на себя лаборатории Роспотребнадзора, они делали около 3 тыс. тестов в сутки.
«Поэтому мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тыс. тестов», — сказал Собянин.
Также он заявил, что поставлена задача проводить тестирование на коронавирус «как можно быстрее, в течение 24 часов».
Ранее сообщалось, что в Москве 40 поликлиник перепрофилируют в центры диагностики коронавируса.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.