В Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки

В Москве ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в своём Twitter заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что первую нагрузку из-за коронавируса в Москве приняли на себя лаборатории Роспотребнадзора, они делали около 3 тыс. тестов в сутки.

«Поэтому мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тыс. тестов», — сказал Собянин.

Также он заявил, что поставлена задача проводить тестирование на коронавирус «как можно быстрее, в течение 24 часов».

Ранее сообщалось, что в Москве 40 поликлиник перепрофилируют в центры диагностики коронавируса.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.