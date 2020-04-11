В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
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- РИА Новости
«Мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию», — цитирует её Интерфакс.
По её словам, это касается 40 зданий поликлиник, в которых есть компьютерная томография.
Центры диагностики будут круглосуточно работать лишь для пациентов с подозрением на коронавирус.
Также в каждом из центров будет круглосуточно работать аптечный пункт с необходимыми лекарствами.
В Москве к настоящему времени зафиксировано около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.