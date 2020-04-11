В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.

«Мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию», — цитирует её Интерфакс.

По её словам, это касается 40 зданий поликлиник, в которых есть компьютерная томография.

Центры диагностики будут круглосуточно работать лишь для пациентов с подозрением на коронавирус.

Также в каждом из центров будет круглосуточно работать аптечный пункт с необходимыми лекарствами.

В Москве к настоящему времени зафиксировано около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.