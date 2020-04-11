В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

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Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Ситуация в коронавирусом, которая сейчас разворачивается, не может не вызывать у нас тревоги», — цитирует её Интерфакс. 

По её словам, на первой нерабочей неделе граждане ответственно подошли к соблюдению режима самоизоляции. 

«На второй неделе мы видим, что жители немного расслабились и начали пренебрегать правилами: резко увеличилось количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Всё это не могло не подтолкнуть нас к тому, чтобы ужесточить правила», — сообщила Ракова. 

По её словам, всего в Москве к настоящему времени зафиксировано около 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Москве было зафиксировано 1030 случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в столице начнут постепенно вводить пропускной режим для борьбы с распространением коронавируса.

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев в беседе с URA.RU прокомментировал рост числа больных коронавирусом в России.

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