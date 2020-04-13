Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Отмечается, что тестирование в первую очередь будет предназначено для медицинских работников.
«Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве... насколько защищены наши медицинские работники», — цитирует Попову ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус.