Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве с 14 апреля будет запущено тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
Тестирование на антитела к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. 

Отмечается, что тестирование в первую очередь будет предназначено для медицинских работников. 

«Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве... насколько защищены наши медицинские работники», — цитирует Попову ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ежедневно проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус.

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