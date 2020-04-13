Количество региональных коек удвоят из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил, что принято решение удвоить количество региональных коек на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19.
Количество региональных коек удвоят из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Принято мною решение дополнительно ещё удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы... В целом будет, если всю эту группировку взять, будет около 30 тысяч коек», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что это страховка для того, чтобы «обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом».

Также он отметил, что в Москве будет наращиваться больничный фонд.

10 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране есть 94 тыс. коек, которые разворачиваются для оказания медицинской помощи заражённым коронавирусом COVID-19.

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