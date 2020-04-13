Количество региональных коек удвоят из-за коронавируса
- РИА Новости
«Принято мною решение дополнительно ещё удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы... В целом будет, если всю эту группировку взять, будет около 30 тысяч коек», — приводит РИА Новости слова Собянина.
Он отметил, что это страховка для того, чтобы «обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом».
Также он отметил, что в Москве будет наращиваться больничный фонд.
10 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране есть 94 тыс. коек, которые разворачиваются для оказания медицинской помощи заражённым коронавирусом COVID-19.