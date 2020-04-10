Мурашко назвал число коек в России для больных с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в стране есть 94 тыс. коек, которые разворачиваются для оказания медицинской помощи заражённым коронавирусом COVID-19.

«По стране 94 тыс. коек, которые разворачиваются для оказания медицинской помощи этой категории пациентов (с коронавирусом). Есть вариант усиления этого количества», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, процент реанимационных коек должен составлять не менее 30% от общего количества.

Также он отметил, что койки должны быть на 70% оснащены кислородом, запасами лекарств и медпринадлежностей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.