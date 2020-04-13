Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

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Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
  • РИА Новости

Трансляцию совещания ведёт телеканал «Россия 24».

«Пик эпидемии у нас не пройден, причём не пройден даже в Москве, поэтому, безусловно, меры, введённые городскими властями, считаю оправданными», — отметил он. 

Путин отметил, что у других регионов есть в запасе две-три недели для подготовки к борьбе с коронавирусом. 

«Но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом», — отметил президент.

За сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 18 328.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусом в России приходится на Москву и Московскую область.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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