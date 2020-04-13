Власти Москвы рассказали о новых излечившихся от коронавируса
- Reuters
«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 150 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — цитирует её ТАСС.
По словам Раковой, всего в Москве от коронавирусной инфекции излечились 837 человек.
Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 141 тыс. человек.
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.