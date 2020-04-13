Под наблюдением медиков в России из-за COVID-19 находятся 141 тысяча человек

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 141 тыс. человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В России проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус... Под меднаблюдением 141 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альштейн, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН оценил тестирование на коронавирус на дому.