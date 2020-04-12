Спецпропуск в Подмосковье можно будет получить по СМС и по телефону

Спецпропуск на передвижение в Московской области можно получить по СМС и по телефону горячей линии.

«Те, у кого нет учётной записи на портале РПГУ (портал государственных и муниципальных услуг Московской области), для получения пропуска смогут обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить СМС на короткий номер 0250», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора области Андрея Воробьёва.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 15 апреля вводится система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

Жители Московской области смогут посещать ближайшие к дому продуктовые магазины и выгуливать собак без оформления пропуска.

10 апреля сообщалось, что в Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.