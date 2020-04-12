Спецпропуск в Подмосковье можно будет получить по СМС и по телефону

Короткая ссылка
Спецпропуск на передвижение в Московской области можно получить по СМС и по телефону горячей линии.
Спецпропуск в Подмосковье можно будет получить по СМС и по телефону
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Те, у кого нет учётной записи на портале РПГУ (портал государственных и муниципальных услуг Московской области), для получения пропуска смогут обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить СМС на короткий номер 0250», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора области Андрея Воробьёва.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 15 апреля вводится система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

Жители Московской области смогут посещать ближайшие к дому продуктовые магазины и выгуливать собак без оформления пропуска.

10 апреля сообщалось, что в Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить