В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Уточняется, что все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия и последствия инфаркта.

Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом (1030) зафиксировано в Москве за последние 24 часа.

Позднее московские власти объявили о введении с 15 апреля в городе системы цифровых пропусков для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта.