В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Уточняется, что все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия и последствия инфаркта.

Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом (1030) зафиксировано в Москве за последние 24 часа.

Позднее московские власти объявили о введении с 15 апреля в городе системы цифровых пропусков для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить