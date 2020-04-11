В России за сутки число заражённых коронавирусом увеличилось на 1667
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- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1667», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 159 тыс. человек.
Стилист Эдвард Папоян из Москвы, заразившийся коронавирусом, в беседе с НСН рассказал о течении болезни.