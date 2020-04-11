Под наблюдением медиков в России из-за COVID-19 находятся 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 159 тыс. человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал официального сайта стопкоронавирус.рф.

«По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением остаются 159 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что к настоящему моменту в России проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН оценил тестирование на коронавирус на дому.