Врач заявил о «русском чуде» в ситуации с коронавирусом

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Врач и телеведущий Александр Мясников оценил готовность российской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач заявил о «русском чуде» в ситуации с коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По его словам, коронавирус «щадит» Россию.

«Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, а ведь в Германии 2,8 тыс. умерших на 82 млн населения, притом что в России меньше 100 на 146 млн», — написал Мясников в Telegram.

По мнению врача, во многих странах мира с удивлением узнали, что аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты у России больше, чем у них.

«У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — добавил Мясников.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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