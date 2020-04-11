Врач заявил о «русском чуде» в ситуации с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил готовность российской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, коронавирус «щадит» Россию.

«Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, а ведь в Германии 2,8 тыс. умерших на 82 млн населения, притом что в России меньше 100 на 146 млн», — написал Мясников в Telegram.

По мнению врача, во многих странах мира с удивлением узнали, что аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты у России больше, чем у них.

«У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — добавил Мясников.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.