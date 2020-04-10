В Роспотребнадзоре рассказали об иммунитете к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о вероятном иммунитете к коронавирусу.

По её словам, в начале марта ведомством были собраны данные и протестированы медики, которые сопровождали поезда «Сапсан», так как, предположительно, они много общались с потенциально инфицированными людьми.

Выяснилось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у 3% из них.

«Мы будем определять, есть ли антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой», — рассказала она.

Ранее в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что эпидемия COVID-19 может перейти в разряд сезонных заболеваний, если у половины населения выработается иммунитет за счёт перенесённого заражения или вакцинации.

Также в «Векторе» отметили, что в настоящее время нет подтверждённых данных о возможности повторного заражения коронавирусом.

Главный внештатный инфекционист подмосковного Минздрава Ирина Шилкина оценила вероятность второй волны пандемии коронавируса.