В «Векторе» заявили, что данных о повторном заражении COVID-19 нет

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в эфире Первого канала заявил, что данных о том, что коронавирусной инфекцией COVID-19 можно заразиться повторно, на данный момент нет.

«Заболеть именно новым коронавирусом дважды — пока таких данных нет», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он сообщил, что в настоящее время «нет данных, подтверждающих, что данным вирусом можно заразиться повторно».

Ранее профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.