В «Векторе» заявили, что данных о повторном заражении COVID-19 нет
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«Заболеть именно новым коронавирусом дважды — пока таких данных нет», — цитирует РИА Новости Максютова.
Он сообщил, что в настоящее время «нет данных, подтверждающих, что данным вирусом можно заразиться повторно».
Ранее профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.