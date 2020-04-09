В «Векторе» заявили, что данных о повторном заражении COVID-19 нет

Короткая ссылка
Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в эфире Первого канала заявил, что данных о том, что коронавирусной инфекцией COVID-19 можно заразиться повторно, на данный момент нет.
В «Векторе» заявили, что данных о повторном заражении COVID-19 нет
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Заболеть именно новым коронавирусом дважды — пока таких данных нет», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он сообщил, что в настоящее время «нет данных, подтверждающих, что данным вирусом можно заразиться повторно».

Ранее профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить