Заболевший коронавирусом москвич рассказал о течении болезни

Стилист Эдвард Папоян, заболевший коронавирусной инфекцией, рассказал о течении болезни.

В беседе НСН он признался, что 22 марта почувствовал сильную слабость, к вечеру температура поднялась до 38,5 градуса, а ночью начался очень сильный озноб.

«У меня ломило всё тело, мышцы, кости. На следующей день я вызвал врача на дом, и мне поставили диагноз ОРВИ. Врач мне выписал антибиотики, но толку от них не было и нет. В итоге у меня температура не спадала три дня, и все три дня ломило тело, жутко болели голова и глаза. И конечно, кашель, от него у меня до сих пор болят ребра», — отметил стилист.

Он добавил, что 29 марта повторно вызвал врача скорой помощи на дом, чтобы сдать анализ, подтвердивший наличие коронавирусной инфекции.

Москвич также подчеркнул, что за его состоянием пристально следили врачи и в настоящее время он чувствует себя лучше.

Ранее профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию», в беседе с телеканалом «Звезда» назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19.