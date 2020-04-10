Названо условие для перехода коронавируса в разряд сезонной болезни
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«Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдёт в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — цитирует его в эфире Первого канала РИА Новости.
По его словам, это может случиться, если 50-60% населения Земли приобретёт иммунитет к инфекции.
Ранее в «Векторе» отметили, что пока нет подтверждённых данных о возможности повторного заражения коронавирусом.
В то же время глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал лечиться с появления первых симптомов коронавируса.