Названо условие для перехода коронавируса в разряд сезонной болезни

Эпидемия коронавирусной инфекции может перейти в разряд сезонных заболеваний, если у половины населения выработается иммунитет за счёт перенесённого заражения или вакцинации, отметил глава Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдёт в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — цитирует его в эфире Первого канала РИА Новости.

По его словам, это может случиться, если 50-60% населения Земли приобретёт иммунитет к инфекции.

Ранее в «Векторе» отметили, что пока нет подтверждённых данных о возможности повторного заражения коронавирусом.

В то же время глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал лечиться с появления первых симптомов коронавируса.