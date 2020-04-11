Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге достигло 66

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Число излечившихся после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Санкт-Петербурге достигло 66.
Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге достигло 66
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает городской оперативный штаб.

Отмечается, что всего в Санкт-Петербурге было зафиксировано 488 случаев заболевания COVID-19.

Уточняется, что из общего числа заболевших четыре человека скончались.

За последние сутки выздоровели семь человек.

Ранее стало известно, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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