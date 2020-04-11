Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге достигло 66
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом сообщает городской оперативный штаб.
Отмечается, что всего в Санкт-Петербурге было зафиксировано 488 случаев заболевания COVID-19.
Уточняется, что из общего числа заболевших четыре человека скончались.
За последние сутки выздоровели семь человек.
Ранее стало известно, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.