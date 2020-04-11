За сутки из больницы в Коммунарке выписали почти 90 человек

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Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки из медучреждения выписали 87 человек.
За сутки из больницы в Коммунарке выписали почти 90 человек
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Состоят на лечении 454... За сутки поступили 79, выписаны 87», — отметил Проценко.

Вместе с этим он уточнил, что всего в больнице находятся 439 пациентов с диагнозом «пневмония», а с подтверждённым коронавирусом — 194 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 48 пациентов, 23 из них — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Ранее вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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