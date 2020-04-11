За сутки из больницы в Коммунарке выписали почти 90 человек
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Состоят на лечении 454... За сутки поступили 79, выписаны 87», — отметил Проценко.
Вместе с этим он уточнил, что всего в больнице находятся 439 пациентов с диагнозом «пневмония», а с подтверждённым коронавирусом — 194 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 48 пациентов, 23 из них — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Ранее вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.