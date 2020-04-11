В Москве с полуночи 11 апреля приостановлены работы по благоустройству

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в столице с полуночи субботы, 11 апреля, приостановлены все работы по благоустройству.
В Москве с полуночи 11 апреля приостановлены работы по благоустройству
  • АГН «Москва»

«По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения», — цитирует ТАСС Бирюкова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении со следующей недели пропускного режима в Москве. 

Он пояснил, что такой режим будет вводиться поэтапно: на первом — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, «на третьем этапе (если понадобится) — передвижение внутри района». 

Собянин также сообщил, что практически все предприятия и организации столицы не будут работать с 13 по 19 апреля.

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