В Москве с полуночи 11 апреля приостановлены работы по благоустройству
- АГН «Москва»
«По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения», — цитирует ТАСС Бирюкова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении со следующей недели пропускного режима в Москве.
Он пояснил, что такой режим будет вводиться поэтапно: на первом — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, «на третьем этапе (если понадобится) — передвижение внутри района».
Собянин также сообщил, что практически все предприятия и организации столицы не будут работать с 13 по 19 апреля.