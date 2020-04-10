За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом

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За сутки 18 пациентов с коронавирусом умерли в России. Общее число летальных случаев возросло до 94.
За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом: Москва — 12, Краснодарский край — два, Республика Марий Эл — один, Нижегородская область — один, Ставропольский край — один, Ямало-Ненецкий АО — один», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что скончавшимся в Москве пациентам с коронавирусом было от 33 до 87 лет. Трое из них были моложе 45 лет.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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