В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
Все умершие имели сопутствующие заболевания.
У скончавшихся 39-летнего и 42-летнего пациентов наблюдались проблемы с сердцем, острая сердечная и печёночная недостаточность.
34-летняя женщина не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.
«Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших… Среди других заболеваний — гипертония, атеросклероз, порок сердца», — добавили в штабе.
По данным на 9 апреля, общее число заболевших коронавирусом в Москве составило 6698 человек.
47% из новых заразившихся составляют лица в возрасте от 18 до 45 лет.
Стилист Эдвард Папоян из Москвы, заразившийся коронавирусом, в беседе с НСН рассказал о течении болезни.