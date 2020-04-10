В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались 12 пациентов в возрасте от 33 до 87 лет, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Трое из них были моложе 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Все умершие имели сопутствующие заболевания.

У скончавшихся 39-летнего и 42-летнего пациентов наблюдались проблемы с сердцем, острая сердечная и печёночная недостаточность. 

34-летняя женщина не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

«Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших… Среди других заболеваний — гипертония, атеросклероз, порок сердца», — добавили в штабе.

По данным на 9 апреля, общее число заболевших коронавирусом в Москве составило 6698 человек.

47% из новых заразившихся составляют лица в возрасте от 18 до 45 лет.

Стилист Эдвард Папоян из Москвы, заразившийся коронавирусом, в беседе с НСН рассказал о течении болезни.

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