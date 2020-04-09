В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста
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- РИА Новости
«Мы видим, что заболевание развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина. Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Министерстве здравоохранения России назвали основные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
Среди них могут быть повышение температуры тела; кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты; одышка; утомляемость; ощущение заложенности в грудной клетке.