В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста

Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что заболевание развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина. Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Министерстве здравоохранения России назвали основные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.

Среди них могут быть повышение температуры тела; кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты; одышка; утомляемость; ощущение заложенности в грудной клетке.