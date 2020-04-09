В Подмосковье подготовили более трёх тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом

В Московской области подготовили более трёх тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала «360» заявила главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Ирина Шилкина.

По её словам, в скором времени в Подмосковье развернут ещё столько же коек, а в случае необходимости работу продолжат и дальше.

«На стационарном лечении находятся около 150 пациентов, из них в тяжёлом состоянии около 20. Это те, кто госпитализирован и подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сообщила Шилкина.

Все инфекционные койки имеют проточно-вытяжную вентиляцию, оборудованную отдельно для каждого бокса.

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