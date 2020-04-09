Собянин пообещал штрафы нарушающим карантин автомобилистам

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.
Собянин пообещал штрафы нарушающим карантин автомобилистам
  • РИА Новости

Мэр столицы в интервью РИА Новости отметил, что «любой их выход из подъезда фиксируется», а власти видят все машины людей, которые должны сидеть на карантине. 

При этом мера относится к тем, кто находится на официальном карантине: больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники, контактировавшие с заболевшими люди и те, кто вернулся из заграничных поездок.

Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета, — сказал Собянин.

Он добавил, что в случае нарушения карантина штраф может быть выписан дистанционно.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет». 

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