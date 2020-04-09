Кардиохирург оценил последствия коронавируса для сердечно-сосудистой системы
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- РИА Новости
«Во-первых, возможен механизм сердечной недостаточности, скажем так, на фоне тяжелейшего токсического процесса, который представляет собой вирусно-бактериальную пневмонию», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, это тяжёлое воспаление, которое может привести к сепсису и развитию на этом фоне полиорганной недостаточности.
Как отметил эксперт, если речь идёт о миокардите, то здесь подразумевается аутоиммунная реакция на миокард со стороны иммунитета.
Вместе с тем он уточнил, что такие последствия от коронавируса могут проявиться даже у тех, кто никогда не имел никаких заболеваний сердца, но перенёс тяжёлую форму болезни.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.