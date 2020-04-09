Кардиохирург оценил последствия коронавируса для сердечно-сосудистой системы

Короткая ссылка
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Алексей Фёдоров оценил последствия коронавируса для сердечно-сосудистой системы.
Кардиохирург оценил последствия коронавируса для сердечно-сосудистой системы
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Во-первых, возможен механизм сердечной недостаточности, скажем так, на фоне тяжелейшего токсического процесса, который представляет собой вирусно-бактериальную пневмонию», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, это тяжёлое воспаление, которое может привести к сепсису и развитию на этом фоне полиорганной недостаточности.

Как отметил эксперт, если речь идёт о миокардите, то здесь подразумевается аутоиммунная реакция на миокард со стороны иммунитета.

Вместе с тем он уточнил, что такие последствия от коронавируса могут проявиться даже у тех, кто никогда не имел никаких заболеваний сердца, но перенёс тяжёлую форму болезни.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить