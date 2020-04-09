В Ростовской области рассказали об оказании экстренной медпомощи во время пандемии

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В Ростовской области рассказали об оказании экстренной медицинской помощи во время пандемии.
В Ростовской области рассказали об оказании экстренной медпомощи во время пандемии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Из-за ситуации с коронавирусом в медучреждениях не проводят профилактические осмотры и диспансеризацию. Приостановлена плановая медпомощь.

«Если человек находится на учёте по определённому заболеванию, он может посетить поликлинику и его смогут госпитализировать. Но перед посещением лучше предварительно записаться», — сказала глава областного Минздрава Татьяна Быковская.

Пациенты с хроническими заболеваниями могут вызвать скорую помощь. По обычному графику работают женские консультации.

В полном объёме помощь оказывают пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали об увеличении расходов на здравоохранение.

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