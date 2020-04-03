В Адыгее рассказали об увеличении расходов на здравоохранение

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение.
В Адыгее рассказали об увеличении расходов на здравоохранение
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По словам Кумпилова, ранее из республиканского бюджета на эти цели направили 17 млн рублей, сейчас выделили ещё 50 млн рублей на закупку лекарств и медицинских средств защиты.

Кроме того, на полученные из федерального бюджета 54 млн рублей планируют закупить медицинское оборудование.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что для лечения больных в республике создали запас лекарств, в дополнение к 104 аппаратам ИВЛ приобрели ещё 15, ожидается поставка 24 аппаратов.

Также было закуплено 146 тыс. медицинских масок, которыми в первую очередь обеспечат медработников и сотрудников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность республики.

Ранее издание progorod43 сообщало, что Кировская область получит 150 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса.

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