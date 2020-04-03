В Адыгее рассказали об увеличении расходов на здравоохранение

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По словам Кумпилова, ранее из республиканского бюджета на эти цели направили 17 млн рублей, сейчас выделили ещё 50 млн рублей на закупку лекарств и медицинских средств защиты.

Кроме того, на полученные из федерального бюджета 54 млн рублей планируют закупить медицинское оборудование.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что для лечения больных в республике создали запас лекарств, в дополнение к 104 аппаратам ИВЛ приобрели ещё 15, ожидается поставка 24 аппаратов.

Также было закуплено 146 тыс. медицинских масок, которыми в первую очередь обеспечат медработников и сотрудников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность республики.

Ранее издание progorod43 сообщало, что Кировская область получит 150 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса.