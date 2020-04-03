В Адыгее рассказали об увеличении расходов на здравоохранение
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
По словам Кумпилова, ранее из республиканского бюджета на эти цели направили 17 млн рублей, сейчас выделили ещё 50 млн рублей на закупку лекарств и медицинских средств защиты.
Кроме того, на полученные из федерального бюджета 54 млн рублей планируют закупить медицинское оборудование.
В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что для лечения больных в республике создали запас лекарств, в дополнение к 104 аппаратам ИВЛ приобрели ещё 15, ожидается поставка 24 аппаратов.
Также было закуплено 146 тыс. медицинских масок, которыми в первую очередь обеспечат медработников и сотрудников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность республики.
Ранее издание progorod43 сообщало, что Кировская область получит 150 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса.