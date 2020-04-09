Микробиолог оценил сравнение коронавируса с гриппом

Микробиолог Константин Северинов оценил сравнение коронавируса с гриппом.

«Это всё равно что сравнивать яблоки и апельсины. Вирус гриппа и коронавирус не родственны друг другу. Совсем. То, что характерно для вирусов гриппа, оспы, кори, не имеет никакого отношения к коронавирусу новой модификации», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, некорректно сравнивать коронавирус и с пневмококковой инфекцией, которая давно известна и лечится антибиотиками.

Как пояснил Северинов, у каждого инфекционного заболевания есть свой возбудитель, своя клиническая картина и течение болезни.

«И в результате не месяцев, а длительных исследований, годами потихоньку учёные приходят к процедурам, которые позволяют эффективно бороться с тем или иным заболеванием», — добавил он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.