Микробиолог оценил сравнение коронавируса с гриппом
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- РИА Новости
«Это всё равно что сравнивать яблоки и апельсины. Вирус гриппа и коронавирус не родственны друг другу. Совсем. То, что характерно для вирусов гриппа, оспы, кори, не имеет никакого отношения к коронавирусу новой модификации», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, некорректно сравнивать коронавирус и с пневмококковой инфекцией, которая давно известна и лечится антибиотиками.
Как пояснил Северинов, у каждого инфекционного заболевания есть свой возбудитель, своя клиническая картина и течение болезни.
«И в результате не месяцев, а длительных исследований, годами потихоньку учёные приходят к процедурам, которые позволяют эффективно бороться с тем или иным заболеванием», — добавил он.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.