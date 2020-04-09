Эксперт заявила о «волнах банкротства» в индустрии фитнеса

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва заявила, что около 30% фитнес-клубов в России прекратят работу в апреле из-за финансовых трудностей.
Эксперт заявила о «волнах банкротства» в индустрии фитнеса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Фитнес ждут две волны банкротств: первая — в период «каникул». Это 30% от рынка, это те, кто не переживёт апрель. Оставшиеся 70% накроет вторая волна, и если не будет принято правительственных мер по поддержке, то ещё 40% рынка исчезнет в течение одного-двух месяцев после выхода из карантина», — приводит РИА Новости её слова.

По словам Киселёвой, всего индустрия фитнеса «уменьшится» на 70%. До 600 тыс. работников отрасли находятся на данный момент под угрозой сокращения.

Ранее представители компании HeadHunter включили фитнес-тренеров в список наименее востребованных профессий на фоне пандемии коронавируса.

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