Эксперт оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса.

«Если мы говорим про вакансии, то за последние пару недель марта вырос спрос на курьеров. Мы видим двукратное увеличение вакансий. В первую очередь речь идёт о Москве и Санкт-Петербурге, хотя в других регионах тоже», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила Игнатова, по зарплатам рост не зафиксирован — как было 35 тыс. рублей в месяц по медиане, так и остаётся. Вместе с тем курьеры могут брать больше часов и зарабатывать больше на сверхурочных, добавила она.

По её словам, это временный тренд, который вернётся на прежний уровень после улучшения ситуации с коронавирусом.

Со своей стороны, председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с Nation News напомнил, что профессия курьера относится к группе риска.

«Раньше нападения на курьеров были спланированными, то есть заказывались дорогие вещи с доставкой в подворотню. Теперь подобные инциденты приобретают стихийный характер», — сказал он.

Эксперт добавил, что можно снизить риск, соблюдая меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Работа.ру» заявили о росте спроса на курьеров в Санкт-Петербурге в марте — число вакансий выросло на 20%.