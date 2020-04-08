Эксперт оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса

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Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса.
Эксперт оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Если мы говорим про вакансии, то за последние пару недель марта вырос спрос на курьеров. Мы видим двукратное увеличение вакансий. В первую очередь речь идёт о Москве и Санкт-Петербурге, хотя в других регионах тоже», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила Игнатова, по зарплатам рост не зафиксирован — как было 35 тыс. рублей в месяц по медиане, так и остаётся. Вместе с тем курьеры могут брать больше часов и зарабатывать больше на сверхурочных, добавила она.

По её словам, это временный тренд, который вернётся на прежний уровень после улучшения ситуации с коронавирусом.

Со своей стороны, председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в беседе с Nation News напомнил, что профессия курьера относится к группе риска.

«Раньше нападения на курьеров были спланированными, то есть заказывались дорогие вещи с доставкой в подворотню. Теперь подобные инциденты приобретают стихийный характер», — сказал он.

Эксперт добавил, что можно снизить риск, соблюдая меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Работа.ру» заявили о росте спроса на курьеров в Санкт-Петербурге в марте — число вакансий выросло на 20%.

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