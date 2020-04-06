Эксперты заявили о росте спроса на курьеров в Санкт-Петербурге

Аналитики сервиса «Работа.ру» заявили о росте спроса на курьеров в Санкт-Петербурге в марте — число вакансий выросло на 20%.

Об этом сообщает издание «Невские новости».

Также зафиксирован растущий спрос на водителей (+9% вакансий).

Как отметил заместитель генерального директора сервиса Александр Ветерков, из-за ситуации с коронавирусом и массовым переходом на удалённый режим работы на рынке труда происходят перемены. Спрос на сотрудников во многих отраслях существенно снизился, зато в таких сферах, как розничная торговля продуктами, служба доставки, интернет-магазины, транспорт и логистика, требуются новые кадры.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» заявили, что рост запросов на удалённую работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.