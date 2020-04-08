В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
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Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Родители школьников Питкяранты выслали мне фото продуктовых наборов — у меня нет слов... То, что предложили нашим детям, имеющим право на льготное питание, не соответствует никаким нормам», — указал он.

По его словам, правительство Карелии в условиях кризиса предусмотрело выдачу продуктовых наборов, чтобы помочь всем нуждающимся, однако Питкяранта стала «печальным примером административного попустительства».

«Считаю такую ситуацию недопустимой. Директор комбината питания и заведующая хозяйством школы уволены», — написал Парфенчиков.

Ранее СМИ писали, что в соцсетях появились фотографии продуктового набора, который выдают малоимущим в Питкяранте в связи с самоизоляцией из-за коронавируса: он состоит из пяти картофелин, двух сосисок, маргарина, сахара и муки. Сообщалось, что в одном из пакетов с мукой был обнаружен жук. 

8 апреля Transsibinfo.com писал, что Хабаровском крае дети из многодетных и малоимущих семей, которые имеют право на бесплатное питание в школе и в настоящее время находятся на дистанционном обучении, получат продуктовые наборы.

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