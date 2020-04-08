В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.

Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Родители школьников Питкяранты выслали мне фото продуктовых наборов — у меня нет слов... То, что предложили нашим детям, имеющим право на льготное питание, не соответствует никаким нормам», — указал он.

По его словам, правительство Карелии в условиях кризиса предусмотрело выдачу продуктовых наборов, чтобы помочь всем нуждающимся, однако Питкяранта стала «печальным примером административного попустительства».

«Считаю такую ситуацию недопустимой. Директор комбината питания и заведующая хозяйством школы уволены», — написал Парфенчиков.

Ранее СМИ писали, что в соцсетях появились фотографии продуктового набора, который выдают малоимущим в Питкяранте в связи с самоизоляцией из-за коронавируса: он состоит из пяти картофелин, двух сосисок, маргарина, сахара и муки. Сообщалось, что в одном из пакетов с мукой был обнаружен жук.

8 апреля Transsibinfo.com писал, что Хабаровском крае дети из многодетных и малоимущих семей, которые имеют право на бесплатное питание в школе и в настоящее время находятся на дистанционном обучении, получат продуктовые наборы.