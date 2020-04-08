В Хабаровском крае организовали выдачу продуктовых наборов

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В Хабаровском крае дети из многодетных и малоимущих семей, которые имеют право на бесплатное питание в школе и в настоящее время находятся на дистанционном обучении, получат продуктовые наборы.
В Хабаровском крае организовали выдачу продуктовых наборов
  • Pixabay

Как передаёт Transsibinfo.com, выдача наборов будет организована в школах, причём каждое учебное заведение самостоятельно решит, с какой периодичностью будет их выдавать.

Отмечается, что наборы будут формироваться из расчёта норм одноразового горячего питания.

Продукты будут выдавать в течение всего периода дистанционного обучения детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьникам, не имеющим компьютера и (или) интернета, выдадут планшеты и сим-карты для дистанционного обучения.

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