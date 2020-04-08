В Хабаровском крае организовали выдачу продуктовых наборов
- Pixabay
Как передаёт Transsibinfo.com, выдача наборов будет организована в школах, причём каждое учебное заведение самостоятельно решит, с какой периодичностью будет их выдавать.
Отмечается, что наборы будут формироваться из расчёта норм одноразового горячего питания.
Продукты будут выдавать в течение всего периода дистанционного обучения детей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге школьникам, не имеющим компьютера и (или) интернета, выдадут планшеты и сим-карты для дистанционного обучения.