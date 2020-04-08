В Госдуме оценили предложение Путина о дополнительных выплатах медикам

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT предложение российского лидера Владимира Путина установить выплаты занятым в сфере медицины специалистам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Это правильное решение, которое направлено на поддержку тех людей, которые сегодня работают на передовой. Мы восхищаемся героизмом медицинских работников: они сутками не выходят из медицинских учреждений, а некоторым приходится и оставаться в отделениях. Я считаю, что это правильное решение», — считает Огуль.

Депутат также отметил, что это мера, которую ждал медицинский персонал.

«Могу сказать, что они (специалисты, работающие с больными COVID-19. — RT) очень ждали этого. Сегодня это судьбоносное решение в жизни этих, не побоюсь этого слова, героических людей», — добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить выплаты специалистам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам российского лидера, для врачей, которые напрямую работают с заболевшими коронавирусом, доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с руководителями субъектов Федерации.