В ОНК Москвы сообщили о состоявшейся свадьбе Абызова

В СИЗО «Лефортово» 25 марта состоялась церемония бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

«Сегодня в ходе посещения членами ОНК следственного изолятора «Лефортово» представитель администрации рассказал нам, что Абызов вечером 25 марта расписался со своей невестой в комнате для краткосрочных свиданий, для чего в СИЗО прибыл сотрудник ЗАГСа», — рассказал Иванов.

Ранее сообщалось о переносе свадьбы из-за отмены свиданий с арестантами на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.