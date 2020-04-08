В ОНК Москвы сообщили о состоявшейся свадьбе Абызова
- РИА Новости
«Сегодня в ходе посещения членами ОНК следственного изолятора «Лефортово» представитель администрации рассказал нам, что Абызов вечером 25 марта расписался со своей невестой в комнате для краткосрочных свиданий, для чего в СИЗО прибыл сотрудник ЗАГСа», — рассказал Иванов.
Ранее сообщалось о переносе свадьбы из-за отмены свиданий с арестантами на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В конце января Басманный суд Москвы продлил Михаилу Абызову срок в СИЗО до 26 марта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова в марте 2019 года. По версии следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.